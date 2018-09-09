Выборы – это лучшая прививка от революций и один из главных столпов демократии. Если он покосится, то обрушится вся конструкция, заявил глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Он уже проголосовал на выборах мэра Москвы.

Выборы – это лучшая прививка от революций и один из главных столпов демократии. Если он покосится, то обрушится вся конструкция, заявил глава "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский. Он уже проголосовал на выборах мэра Москвы, пишет агентство РИА Новости.Также на избирательных участках сегодня уже побывали премьер-министр Дмитрий Медведев, действующий мэр столицы Сергей Собянин и кандидаты на этот пост: Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов из партии "Справедливая Россия".По данным избиркома, к 12 часам дня в Москве уже проголосовали более 8% горожан. Это на целый 1% больше, чем в аналогичный отрезок времени на выборах 2013 года. Всего в столице зарегистрированы около 7 миллионов избирателей.В Москве сейчас работают 3,6 тысяч участков. Плюс еще 209 находятся рядом с дачными поселками за пределами столицы.