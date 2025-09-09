Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Мероприятие начнется 11 сентября в 18:00. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале,

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Мероприятие начнется 11 сентября в 18:00. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, владимирцы могут заранее направлять вопросы, пометив их хештегом #вопросАвдееву в комментариях под анонсом. Вопросы также принимаются на официальных страницах правительства области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во время эфира