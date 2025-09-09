Во Владимирском областном театре кукол оживили легенды о знаменитом полководце Александре Суворове. Показ, как говорят создатели постановки, исторического анекдота под названием

Во Владимирском областном театре кукол оживили легенды о знаменитом полководце Александре Суворове. Показ, как говорят создатели постановки, исторического анекдота под названием «Гениалиссимус», состоится 10 и 17 сентября в 18:30. Самодельные куклы, профессиональные актеры, захватывающий сюжет о радостях и сомнениях непобедимого полководца, которого из раза в раз побеждали жизненные неудачи, завлечет зрителей на 80 минут. Свою