Для нужд аграриев в 2025 году приобретено 207 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Владимирская область подвела предварительные итоги сельскохозяйственного сезона 2025 года. По словам губернатора Александра Авдеева, инвестиции в отрасль и профессионализм местных аграриев дают положительный эффект. В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса региона было направлено около 1,8 млрд рублей.В сфере животноводства отмечен рост молочной продуктивности. Если в 2022 году этот показатель составлял 9 008 кг с одной коровы, то к 2024 году он вырос до 9 722 кг. Кроме того, в регионе появились новые роботизированные фермы: помимо Селивановского района, современное оборудование теперь используется и в Собинском муниципальном округе.Значительных успехов достигли и в растениеводстве. За год в сельскохозяйственный оборот было возвращено 10,1 тыс. га заброшенных земель. В регионе уже убрано 48% посевных площадей, и, по прогнозам, урожай овощей и картофеля будет хорошим. Растёт и производство зерновых. В Суздальском районе планируется строительство второго в области элеватора. Увеличились и площади под технические культуры: мискантус, рапс, коноплю и сою.В рамках борьбы с борщевиком было обработано 1589 га земель, что на 63% больше, чем в 2024 году. Это позволило значительно сократить распространение опасного сорняка в деревнях и селах.Для нужд аграриев в 2025 году приобретено 207 единиц новой сельскохозяйственной техники. Правительство Владимирской области также ведет активную работу по привлечению федеральной поддержки для местных производителей и переработчиков, таких как «Аргоплант», «АГГРО» и других. Кроме того, переговоры с зарубежными партнёрами, в частности рабочий визит во Вьетнам, позволили увеличить объемы рыбопереработки за счёт поставок тунца.