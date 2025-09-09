Инцидент произошел около восьми вечера 8 сентября. В многоквартирном жилом доме №1 на Партизанской возник пожар. Предварительно из-за короткого замыкания загорелся щиток в детском

Инцидент произошел около восьми вечера 8 сентября. В многоквартирном жилом доме №1 на Партизанской возник пожар. Предварительно из-за короткого замыкания загорелся щиток в детском спортивном центре на 1 этаже. Огонь перекинулся на тренерскую. Площадь пожара составила около 15 кв.м. На момент ЧП в детском центре никого не было. Спасатели эвакуировали жильцов подъезда – 16 человек,