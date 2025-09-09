Во Владимирской области проживает 130 тысяч федеральных льготников, получающих набор социальных услуг. 23 тысячи из них выбирают соцпакет в натуральном виде. Меньше месяца осталось, чтобы

Во Владимирской области проживает 130 тысяч федеральных льготников, получающих набор социальных услуг. 23 тысячи из них выбирают соцпакет в натуральном виде. Меньше месяца осталось, чтобы определиться с выбором на следующий год: льгота или деньги. Это необходимо сделать до 1 октября. В региональном Отделении Социального фонда отмечают, что стоимость набора соцуслуг ежегодно индексируется. В 2025 году