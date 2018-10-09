Екатерину Андрееву отправили в cвоеобразную телевизионную ссылку – теперь вы программе Время зрители Европейской части России смогут видеть ее только по субботам. В остальное же время она будет работать на Сибирь и Дальний восток. Корреспондент Dni.Ru выяснил причины опалы.

Екатерину Андрееву отправили в cвоеобразную телевизионную ссылку – теперь вы программе "Время" зрители Европейской части России смогут видеть ее только по субботам. В остальное же время она будет работать на Сибирь и Дальний восток. Корреспондент Dni.Ru выяснил причины опалы.Вести программу "Время", которая выходит в московском часовом поясе, всегда было престижно и ответственно. Во-первых, эти выпуски видит большая часть населения страны. Во-вторых, в них по-настоящему актуальная информация, а передачи,, выходящие в эфир по системе "Орбита", верстаются иначе. Ну и главное – "столичные" выпуски видит руководство страны.Екатерина Андреева пришла в программе "Время" в 1997 году. Но не все зрители приняли ее манеру вести программу, раскачиваться в кадре и ошибаться в ударениях.. А когда ведущая начала активную жизнь в социальных сетях, Первый канал, как говорят, завалили мешки с письмами от возмущенных граждан.Людей раздражало лицемерие телезвезды – она в эфире нахваливала прелести отдыха в Крыму и Сочи, а сама при этом проводила свободное время в поездках по испанской Каталонии, обедала на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, любовалась древностями черногорского курорта Свети-Стефан...В программе "Время" она восторгается тем, что из Ялты в Севастополь стали плавать "Ракеты", гордо докладывает, сколько тысяч туристов проехали по Крымскому мосту, а сама предпочитает передвигаться, судя по тем же фотографиям, на небольших частных самолетах и белоснежных яхтах.Ее непомерные траты, которыми Катя к тому же хвастается, тоже раздражают народ. Она словно смеется над россиянами, у которых не то что на яхту, на билет в плацкартном вагоне не всегда есть деньги.Словом, как говорят, начальство Андреевой прислушалось к критике ведущей в соцсетях. И решило "убрать" ее, чтобы не раздражать народ.Теперь место Кати в студии займет ее начальник – глава информационной службы Первого канала Кирилл Клейменов. Он – большой умница и профессионал, но очень скромный при этом человек. Поэтому в том, что рейтинги программы "Время" резко вырастут, сомневаться не приходится.