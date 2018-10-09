Сегодня, 9 октября, круглую дату отмечает популярная актриса Анна Якунина. О неуверенности в себе и связи с Максимом Авериным именинница рассказала в интервью.

Сегодня, 9 октября, круглую дату отмечает популярная актриса Анна Якунина. О неуверенности в себе и связи с Максимом Авериным именинница рассказала в интервью."Мне 50 лет, и не скрываю это. Зачем глупое кокетство? Молодиться, на мой взгляд, чудовищно, даже если в душе всегда 30. И если всю себя "натянуть", то играть девочку все равно уже не будешь. Сейчас существует масса безоперационных способов – гиалуроновая кислота, уколы красоты… С благодарностью отношусь к прожитым годам, а теперь еще и с вниманием. Сейчас у меня два по 25, а русский человек, как известно, любит 2 по 50!" – с юмором относится к своему юбилею Анна Якунина.Круглую дату артистка отметит моноспектаклем "Монолог женщины". Режиссером и ведущим вечера стал близкий друг Анны актер Максим Аверин. Отметим, что Якунина и Аверин играют в сериале "Склифосовский". Актер прекрасно знает, какой характер у внешне легкой артистки."На самом деле я ужасная паникерша и пессимист. Постоянно причитаю, что ничего не получится: "Ой, мам, не ходи сегодня на спектакль, есть недоработки…" Аверин во время работы над моноспектаклем тоже наслушался. Говорит: "Отстань! Все будет хорошо". Наверное, так происходит из-за жуткого недоверия к себе", – цитирует Анну Якунину .По словам артистки, для нее Максим Аверин уже член семьи. "Мы тонко чувствуем друг друга. Порой на сцене случайно рождаются такие вещи, что сами удивляемся: как?! Думаю, что это химия", убеждена популярная актриса.