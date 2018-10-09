Транспортный коллапс произошел утром 9 октября. На линию не вышли Автобусы последних 4, городских маршрутов некогда компании-монополиста в сфере транспортных перевозок – «Бигавтотранс». Это связано с акцией протеста, которую устроили сотрудники компании из-за того, что им отказались выплачивать премии за сентябрь. И сегодня с утра остальным транспортным компаниям Владимира пришлось взять на себя дополнительную нагрузку, чтобы горожане смогли добраться до своих рабочих мест.

Транспортный коллапс произошел утром 9 октября. На линию не вышли Автобусы последних 4, городских маршрутов некогда компании-монополиста в сфере транспортных перевозок – Бигавтотранс. Это связано с акцией протеста, которую устроили сотрудники компании из-за того, что им отказались выплачивать премии за сентябрь. И сегодня с утра остальным транспортным компаниям Владимира пришлось взять на себя дополнительную нагрузку, чтобы горожане смогли добраться до своих рабочих мест. Вот как прокомментировал свое видение ситуации один из водителей компании Бигавтотранс.Владимир Родионов, водитель 25 маршрута: Мы готовы работать и обслуживать население города Владимира. Но нам такую возможность не дают, потому что зарплату нам просто отказываться платить. А бесплатно, вы сами понимаете, никто работать не хочет.