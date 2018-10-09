Второе и на этот раз истинное бабье лето начинается в Москве и Подмосковье 10 октября. Оно продлится пять дней и закончится на Покров. Покров отмечает встречу осени с зимой. В календаре восточных славян он приходится на 14 октября.

Второе и на этот раз истинное бабье лето начинается в Москве и Подмосковье 10 октября. Оно продлится пять дней и закончится на Покров. Покров отмечает встречу осени с зимой. В календаре восточных славян он приходится на 14 октября."К сожалению, счастье долгим не бывает", — охарактеризовал это бабье лето научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Погода в бабье лето определяется антициклоном, ожидается, что будет сухо и ясно. Будет совершенно особенный воздух: чистый, совершенно прозрачный, хрустальный, отмечает Роман Вильфанд. Воздух, кстати, прогреется до 15 градусов тепла, в отдельных местах российской столицы и Московской области до 17 градусов.Что же касается теплых сентябрьских дней, которыми радовала осень в своем начале, то их назвать бабьим летом нельзя, пояснил глава Росгидрометцентра, поскольку им не предшествовало похолодание.Впрочем, приходу бабьего лета будут предшествовать заморозки. Ночью 9 октября в Москве температура может опуститься до минус трех градусов. Днем температура вырастет до 10 градусов тепла, а ночью 10 октября будет около 5-8.Поэтому, продолжил Вильфанд, утром мы уже не будем так зябко ежиться, идя на работу.Глава Гидрометцентра России добавил, что все люди по-разному относятся к погоде. Кто-то из нас любит жаркую погоду, а кто-то умеренно теплую."Единственный период, который любят абсолютно все, — это бабье лето. Поэтому почти всеобщее счастье наступит на европейской территории России", — заверил Роман Вильфанд.Бабье лето в Центральную Россию занесло ветром. Сильным ветром. МЧС предупреждает, что его порывы при перемене погоды достигали 13-198 метров в секунду.