Многочисленные поклонники поздравляют солиста группы Руки вверх! Сергея Жукова с беременностью жены. Поводом для предположений, что Регина Бурд ждет четвертого ребенка, стала фотография, на которой она запечатлена с округлившимся животом.

Многочисленные поклонники поздравляют солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова с беременностью жены. Поводом для предположений, что Регина Бурд ждет четвертого ребенка, стала фотография, на которой она запечатлена с округлившимся животом.Сергей Жуков и Регина Бурд являются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги воспитывают троих детей: девятилетнюю дочь Нику и сыновей Энджела, которому восемь лет, и Мирона. Ему четыре года.Однако многочисленные поклонники уверены, что вскоре в семействе случится пополнение. Поводом для такого вывода стала свежая фотография, которую Сергей Жуков опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке артист запечатлен вместе с супругой, причем одну руку он положил на живот Регины.Фанаты умудрились разглядеть округлившийся живот у Бурд и немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "а Почему бы и нет, они прекрасная семья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ура, Регина беремена)", "Очень красивая пара счастья вам и взаимной любви", "Классные!😍 Регину очень красит еще больше ее "положение ", "Красота беременной неописуема", "Регина кажется в интересном положении", "Беременна?", "Какие вы хорошие, красивые ! Счастья вам ! И пусть господь Бог хранит вас и вашу семью", "У вас ожидается прибавление ????!!!!" – высказались пользователи Сети.К слову, на днях Сергей Жуков и Регина Бурд дали совместное интервью, в котором солист группы "Руки вверх!" признался, что лишь поддержка семьи смогла помочь ему выкарабкаться из той ситуации, в которой он оказался.По словам популярного исполнителя, "простая вещь привела к большим последствиям". Сергей Жуков рассказал историю о том, как за кулисами ударился о металлическую конструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась во весь живот. "Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни", – объяснил Сергей Жуков