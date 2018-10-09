Певец Дима Билан путешествует по Непалу. Ради красивых снимков артист рискнул жизнью.

Певец Дима Билан путешествует по Непалу. Ради красивых снимков артист рискнул жизнью.Перед тем, как с головой окунуться в работу, впереди у артиста насыщенный гастрольный тур, Дмитрий решился на тотальную перезагрузку. Он уехал отдыхать, чтобы привести в порядок мысли и немного расслабиться.Вооруженная профессиональным фотоаппаратом знаменитость пытается запечатлеть каждую мало-мальски интересную деталь. Иногда, чтобы кадр получился красивым, Билану приходится походить к самому краю обрыва или залезать высоко в горы.А недавно Дмитрий рискнул собой, чтобы заснять бурлящую ночную жизнь непальской столицы Катманду. Он по пояс перегнулся через ограждение балкона высокого здания. Примечательно, что поклонники оценили старания артиста, они оставили ему множество хвалебных комментариев.“Яркий ночной город продолжает жить своей жизнью! 😍👍 Отличного дня Вам сегодня! Успеть посмотреть все, что еще не видели! ❤️❤️❤️😊(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Спасибо тебе за все те несколько дней ,которыми нас заваливал(в хорошем смысле) то фото,то видео с отпуска!😀 Провести с тобой отпуск это круто!😉👏🙌”, “Вот так просто понаблюдать за людьми – для вас это редкая экзотика!)) Путешествие пошло вам на пользу!)) Взгляд снова сияет!))”, – писали интернет-обыватели в комментариях.Добавим, что этот отпуск Билана выдался очень экстремальным. Певец рассказал подписчикам, что во время занятий рафтингом случился опасный эпизод, ему пришлось спасать девушку из воды. "Спустился 25 километров по бурной реке Тришули. <...> Два часа спуска ! На одном из порогов англичанка выпала из лодки. Поймали!", – написал вокалист. Билан добавил, что несмотря на то, что он насквозь промок, сохранил бодрость духа и остался доволен.