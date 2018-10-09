Поклонники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова,
фактически, сорвали встречу со своим кумиром.
Поджидавшая бойца толпа не совладала с эмоциями и оргнаизаторам пришлось
свернуть мероприятие в Махачкале.
Поклонники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова,
фактически, сорвали встречу со своим кумиром.
Поджидавшая бойца толпа не совладала с эмоциями и оргнаизаторам пришлось
свернуть мероприятие в Махачкале.
Встреча звезды с фанатами была запланирована на вечер 8
октября. В этот день защитивший титул чемпиона Хабиб вернулся на родину с
добытым за океаном трофеем.
Более 20 тысяч болельщиков собрались на стадионе "Анжи
Арена" за час до начала встречи. В назначенное время перед зрителями
выступили артисты. Затем отец и тренер спортсмена поблагодарил за поддержку
"лучших болельщиков мира". Вслед за ним выступил местный чиновник -
но тут уже фанаты не выдержали. Они стали выбегать на поле стадиона и
взбираться на сцену.
"Уважаемые дагестанцы! Мы просили вас вести себя
культурно. У нас репортеры из Москвы приехали! Из СМИ более 50 человек.
Пожалуйста, успокойтесь!", – безуспешно призывал болельщиков к порядку
ведущий мероприятия. Попытался помочь ему и сам чемпион, попросивший зрителей "показать
воспитанность" – но и это не помогло. Зрители заполнили поле и взобрались
на саму сцену, которая могла рухнуть под таким весом.
Хабиб Нурмагомедов быстро поблагодарил дагестанцев за
поддержку и покинул стадион. Скомканное мероприятие завершилось небольшим салютом,
пишет .
Напомним, поединок между топовыми бойцами UFC – Хабибом
Нурмагомедовым и Конором Макгрегором – завершился победой дагестанского
спортсмена. Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающим
приемом заставил соперника сдаться. Российский боец остался чемпионом UFC в
легкой весовой категории.