Поклонники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, фактически, сорвали встречу со своим кумиром. Поджидавшая бойца толпа не совладала с эмоциями и оргнаизаторам пришлось свернуть мероприятие в Махачкале.

Поклонники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова,фактически, сорвали встречу со своим кумиром.Поджидавшая бойца толпа не совладала с эмоциями и оргнаизаторам пришлосьсвернуть мероприятие в Махачкале.Встреча звезды с фанатами была запланирована на вечер 8октября. В этот день защитивший титул чемпиона Хабиб вернулся на родину сдобытым за океаном трофеем.Более 20 тысяч болельщиков собрались на стадионе "АнжиАрена" за час до начала встречи. В назначенное время перед зрителямивыступили артисты. Затем отец и тренер спортсмена поблагодарил за поддержку"лучших болельщиков мира". Вслед за ним выступил местный чиновник -но тут уже фанаты не выдержали. Они стали выбегать на поле стадиона ивзбираться на сцену."Уважаемые дагестанцы! Мы просили вас вести себякультурно. У нас репортеры из Москвы приехали! Из СМИ более 50 человек.Пожалуйста, успокойтесь!", – безуспешно призывал болельщиков к порядкуведущий мероприятия. Попытался помочь ему и сам чемпион, попросивший зрителей "показатьвоспитанность" – но и это не помогло. Зрители заполнили поле и взобралисьна саму сцену, которая могла рухнуть под таким весом.Хабиб Нурмагомедов быстро поблагодарил дагестанцев заподдержку и покинул стадион. Скомканное мероприятие завершилось небольшим салютом,пишет .Напомним, поединок между топовыми бойцами UFC – ХабибомНурмагомедовым и Конором Макгрегором – завершился победой дагестанскогоспортсмена. Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающимприемом заставил соперника сдаться. Российский боец остался чемпионом UFC влегкой весовой категории.