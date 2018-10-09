Бывшая невеста певца Елена Кулецкая рассказала, как быстро похудела после родов. Восстановить фигуру ей удалось всего лишь за 1,5 месяца.

Бывшая невеста певца Елена Кулецкая рассказала,как быстро похудела после родов. Восстановить фигуру ей удалось всего лишь за1,5 месяца.Ставшая 25 августаво второй раз матерью 36-летняя модель поделилась секретом на своей страницеInstagram. Елена подарила мужу, оператору-постановщику Станиславу Романовскому второго малыша, вскоре после чегодемонстрировала в микроблоге подтянутое тело.Кулецкаяподчеркнула, что не придерживалась никаких диет. (Здесь и далее орфография ипунктуация автора – прим. ред.). "Мы все как думаем – "да я вообщеничего не ем". А по факту – тут баранка, там конфетка, потом бутер, булочка ихоп – вечером ужин до отвала. Мне… не пришлось "диетничать" или голодать… Япросто стала… есть!.. Если следовать рекомендациям размера порций, есть оченьдаже прилично!" – поделилась модель.Затем знаменитостьрасписала свой рацион питания и назвала запретные продукты. По словам Елены,она посадила себя за три-четыре полноценных приема пищи с нормальнымипорциями. Кулецкая исключила из рациона хлеб, купила рисовое масло дляжарки и стала готовить в мультиварке.По ее словам, это не толькополезно, но и удобно. Не нужно стоять над плитой, достаточно лишь нажатькнопку. Напомним, Елена Кулецкаяи Станислав Романовский поженились в 2014 году.А 15 мая 2016-го модель родила первенца – дочь Нику.Отметим, во время второйбеременности модель стала баловать себя вкусными блюдами,перестала отказываться от сладостей и набрала 20 килограммов. Но, как видим, суспехом приводит себя в прежнюю форму.Как писали Dni.Ru, Кулецкая до встречи с мужем была вотношениях с певцом ДимойБиланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артистобещал в случае победы жениться на модели. Выиграв, Дима предпочел остатьсяхолостяком и бросил красотку.