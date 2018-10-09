Бывшая невеста певца Елена Кулецкая рассказала,
как быстро похудела после родов. Восстановить фигуру ей удалось всего лишь за
1,5 месяца.
Бывшая невеста певца Елена Кулецкая рассказала,
как быстро похудела после родов. Восстановить фигуру ей удалось всего лишь за
1,5 месяца.
Ставшая 25 августа
во второй раз матерью 36-летняя модель поделилась секретом на своей странице
Instagram. Елена подарила мужу, оператору-постановщику Станиславу Романовскому второго малыша, вскоре после чего
демонстрировала в микроблоге подтянутое тело.
Кулецкая
подчеркнула, что не придерживалась никаких диет. (Здесь и далее орфография и
пунктуация автора – прим. ред.). "Мы все как думаем – "да я вообще
ничего не ем". А по факту – тут баранка, там конфетка, потом бутер, булочка и
хоп – вечером ужин до отвала. Мне… не пришлось "диетничать" или голодать… Я
просто стала… есть!.. Если следовать рекомендациям размера порций, есть очень
даже прилично!" – поделилась модель.
Затем знаменитость
расписала свой рацион питания и назвала запретные продукты. По словам Елены,
она посадила себя за три-четыре полноценных приема пищи с нормальными
порциями. Кулецкая исключила из рациона хлеб, купила рисовое масло для
жарки и стала готовить в мультиварке.
По ее словам, это не только
полезно, но и удобно. Не нужно стоять над плитой, достаточно лишь нажать
кнопку. Напомним, Елена Кулецкая
и Станислав Романовский поженились в 2014 году.
А 15 мая 2016-го модель родила первенца – дочь Нику.
Отметим, во время второй
беременности модель стала баловать себя вкусными блюдами,
перестала отказываться от сладостей и набрала 20 килограммов. Но, как видим, с
успехом приводит себя в прежнюю форму.
Как писали Dni.Ru, Кулецкая до встречи с мужем была в
отношениях с певцом Димой
Биланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артист
обещал в случае победы жениться на модели. Выиграв, Дима предпочел остаться
холостяком и бросил красотку.