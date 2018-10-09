В одном из последних выпусков шоу Замуж за Бузову Ольга упрекнула участника Александра Гринева в том, что он пришел на проект, чтобы таким образом прославиться. Однако вскоре поющая ведущая попросила у парня прощения.

В одном из последних выпусков шоу "Замуж за Бузову"Ольга упрекнула участника Александра Гринева в том, что он пришел на проект,чтобы таким образом прославиться. Однако вскоре поющая ведущая попросила упарня прощения.Гринев, некоторое времяназад являвшийся любимчиком Ольги, покинул шоу в седьмом выпуске. Наканунеисключения жениха из проекта Бузова обвинила его в желании пропиариться, чтобыпосле ухода выпустить книгу о ее соблазнении.Певица посчитала, что Александрнеискренен по отношению к ней и отправила его домой. Но звезда все-таки решиласменить гнев на милость и извинилась перед Гриневым за свои слова.Ольга обратилась к молодому человеку через свой Instagram. Она поблагодарила Александра заподаренные ей эмоции. "Я ещераз убеждаюсь в том, что недосказанность, отсутствие четких объяснений могутмногое разрушить, в первую очередь, доверие. Но прошло время, и оно многоерасставило по своим местам", – написала Бузова.Она отметила, что желаетпарню счастья. "Я помню нашу первую встречу и момент прощания. Прости", – резюмировалапевица и телеведущая.Как Гринев отреагировална эти извинения, пока неизвестно. К слову, ранее молодой человек дал фанатамшоу повод усомниться в правдивости происходящих там событий.Напомним,ранее произошел скандал вокруг имени Ольги Бузовойпосле несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрышапообещали блогерам взлет популярности за счет поклонников певицы. Спонсорызаплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего мошенники исчезли с деньгами.Сама же Бузова игнорирует взбешенных спонсоров.