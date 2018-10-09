В одном из последних выпусков шоу Замуж за Бузову
Ольга упрекнула участника Александра Гринева в том, что он пришел на проект,
чтобы таким образом прославиться. Однако вскоре поющая ведущая попросила у
парня прощения.
В одном из последних выпусков шоу "Замуж за Бузову"
Ольга упрекнула участника Александра Гринева в том, что он пришел на проект,
чтобы таким образом прославиться. Однако вскоре поющая ведущая попросила у
парня прощения.
Гринев, некоторое время
назад являвшийся любимчиком Ольги, покинул шоу в седьмом выпуске. Накануне
исключения жениха из проекта Бузова обвинила его в желании пропиариться, чтобы
после ухода выпустить книгу о ее соблазнении.
Певица посчитала, что Александр
неискренен по отношению к ней и отправила его домой. Но звезда все-таки решила
сменить гнев на милость и извинилась перед Гриневым за свои слова.
Ольга обратилась к молодому человеку через свой Instagram. Она поблагодарила Александра за
подаренные ей эмоции. "Я еще
раз убеждаюсь в том, что недосказанность, отсутствие четких объяснений могут
многое разрушить, в первую очередь, доверие. Но прошло время, и оно многое
расставило по своим местам", – написала Бузова.
Она отметила, что желает
парню счастья. "Я помню нашу первую встречу и момент прощания. Прости", – резюмировала
певица и телеведущая.
Как Гринев отреагировал
на эти извинения, пока неизвестно. К слову, ранее молодой человек дал фанатам
шоу повод усомниться в правдивости происходящих там событий.
Напомним,
ранее произошел скандал вокруг имени Ольги Бузовой
после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша
пообещали блогерам взлет популярности за счет поклонников певицы. Спонсоры
заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего мошенники исчезли с деньгами.
Сама же Бузова игнорирует взбешенных спонсоров.