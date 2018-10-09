Брянский суд признал бывшего вице-губернатора Александра Горшкова виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам условно. Экс-чиновнику также присудили 3 года испытательного срока и штраф в 400 тысяч рублей.

Брянский суд признал бывшего вице-губернатора Александра Горшкова виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам условно. Экс-чиновнику также присудили 3 года испытательного срока и штраф в 400 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает агентство "Интерфакс".Как установили следователи, в 2017 году Горшков предложил за 1,5 миллиона рублей помочь фирме выиграть право поставки оборудования в Брянский областной промышленный парк. При этом занимаемая бывшим вице-губернатором должность не позволяла влиять на результаты торгов: в то время он был заместителем директора ЗАО "Группа Кремний Эл". Весной 2018 года Александра Горшкова при передаче денег задержали сотрудники УФСБ.Горшков занимал должность вице-губернатора с 2009 по 2012 год. ЗАО "Группа Кремний Эл", где он был замдиректора на момент совершения преступления, является правопреемником Брянского завода полупроводников и поставляет свою продукцию 700 компаниям. В их числе которых ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" и ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование".