Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным российского бобслеиста Алексея Воеводу в подмене анализов мочи во время своих выступлений на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Такое решение было принято на специальном заседании в Лозанне.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным российского бобслеиста Алексея Воеводу в подмене анализов мочи во время своих выступлений на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Такое решение было принято на специальном заседании в Лозанне.Согласно мотивировочной части решения CAS, организации хватило доказательств свидетелей и экспертов для принятия окончательного вердикта – признать виновным Воеводу, сообщает ТАСС. По мнению суда, подмена анализов не могла пройти без участия самого спортсмена. Помимо этого, на бутылочках с допинг-пробой были обнаружены Т-образные царапины, указывающие на нарушение целостности тары.Воевода – не единственный, кто был признан виновным по итогам заседания. Также в списке оказалось еще 10 российских спортсменов: партнер Воеводы по команде Александр Зубков, хоккеистки сборной России Инна Довбанюк, Галина Скиба и Анна Шибанова, бобслеисты Алексей Пушкарев, Александр Касьянов и Ильвир Хузин, а также лыжницы Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и Юлия Иванова.Все перечисленные спортсмены в качестве наказания получили пропуск Олимпийских игр в Пхенчхане вместо изначальной пожизненной дисквалификации от Олимпиад.