Основная часть Большой кольцевой линии метро (БКЛ) будет готова к концу 2021 года. По словам главы стройкомлпекса Москвы Марата Хуснуллина, к этому времени будут возведены четыре участка нового пересадочного контура столичной подземки.

Основная часть Большой кольцевой линии метро (БКЛ) будет готова к концу2021 года. По словам главы стройкомлпекса Москвы Марата Хуснуллина, кэтому времени будут возведены четыре участка нового пересадочногоконтура столичной подземки.Онрассказал, что в ближайшие несколько лет планируется завершитьстроительство Западного участка БКЛ от "Хорошевской" до "Можайской",Юго-западного – от "Можайской" до "Проспекта Вернадского".Крометого, будут построены Южный отрезок от станции "Проспект Вернадского"до станции "Каховская", а также Северо-Восточный участок от"Авиамоторной" до "Нижней Масловки", отметил Хуснуллин.Поего словам, в рамках Адресной инвестиционной программы на 2019-2021годы, которая была утверждена во вторник, 9 октября, мэром МосквыСергеем Собяниным, до конца 2021 года будет построено более 57километров линий подземки, 21 станция и три электродепо.ходе заседания правительства столицы мэр отметил, что городские властипродолжат уделять колоссальное внимание строительству метро, дорог,развязок, мостов и других объектов. В фокусе внимания и социальнаяинфраструктура: за ближайшие несколько лет в Москве появятся десяткиновых школ, больниц, детских садов."Втечение трех лет Москва обогатится новыми, очень важными и нужнымипроектами и в социальной сфере, и в улучшении транспортной ситуации", –подчеркнул Собянин.Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице,но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длинасоставит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземкивнутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20минут.Первыйучасток нового пересадочного контура с пятью станциями был открыт дляпассажирского движения в феврале этого года. В настоящее время работыведутся на всех участках большого кольца. В скором времени будет открытаеще одна станция БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка").начале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левогоперегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринскогопроспекта", идут работы и на участке от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".Навостоке Большой кольцевой линии стартовала проходка левого перегонноготоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская". В то жевремя на северо-востоке БКЛ ведется подготовка к строительству тоннелейот "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки".После окончания строительства на большом метрокольцебудет организовано 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – наМосковское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московскиецентральные диаметры, а также 11 пересадок на железнодорожныенаправления.На многих станциях нового пересадочного контура будут организованы транспортно-пересадочные узлы. По словам Марата Хуснуллина, крупнейшими из них станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов".