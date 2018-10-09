Глава ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за инцидент на инаугурации губернатора Владимира Сипягина. Он назвал причиной своего падения лишнюю ступеньку на сцене. Политик сравнил козни против себя с конкуренцией между балеринами в Большом театре.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за инцидент на инаугурации губернатора Владимира Сипягина. Он назвал причиной своего падения лишнюю ступеньку на сцене. Политик сравнил козни против него с конкуренцией между балеринами в Большом театре, сообщает РИА Новости.На церемонии вступления Сипягина в должность губернатора Владимирской области Владимир Жириновский упал, зацепившись за ступеньку. Он считает, что это было сделано специально. "Не имели права, — негодует глава партии либералов. – Нигде в мире на сцене не делают ступеньки". Виновницей своего падения политик считает экс-главу региона Светлану Орлову.Жириновский отмечает, что в Большом театре на сцене иногда можно обнаружить битое стекло – это примы-балерины пытаются избавиться от конкуренток. "Поставили ступеньку, закрыли видеолюк. Я споткнулся об эту ступеньку. Вот только это и показали (по телевидению)", — сокрушается он.26 сентября Избирательная комиссия утвердила итоги выборов, а 1 октября Владимира Сипягина назначили губернатором Владимирской области.