Певица порадовала поклонников в Instagram новым откровенным снимком. Девушка предстала
в смелом образе.
Певица порадовала поклонников в Instagram новым откровенным снимком. Девушка предстала
в смелом образе.
На фото Виктория позирует
в джинсах, черном бюстгальтере и кожаной куртке. При этом ее живот максимально
открыт.
Образ исполнительница
дополнила красным лаком и вьющимися распущенными по плечам волосами. Подписчики
восхитились фигуре Дайнеко. Действительно, ее плоскому животику можно только позавидовать.
"Ух ты, клевая очень!", (Здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) "Красивая
пузюлька", "Хороший животик", "Красивая фигура", "Любимая сексуальнейшая
победительница фабрик звезд, лучшая из лучших, неповторимая богиня", -
одарили комплиментами Викторию поклонники.
Но не всем голый живот
знаменитости показался идеальным. "Почему не рельефное пузо... нужно подкачать
пресс", – посоветовал звезде один из пользователей соцсети.
Отметим, что фанаты не
перестают судачить о личной жизни певицы. Всех интересует, когда же Вика наконец-то
обретет личное счастье. Напомним, Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со
скандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочка Лидия.
Бракоразводный процесс проходил непросто – бывшие супруги постоянно
обменивались неприятными комментариями.