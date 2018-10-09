Певица порадовала поклонников в Instagram новым откровенным снимком. Девушка предстала в смелом образе.

Певица порадовала поклонников в Instagram новым откровенным снимком. Девушка предсталав смелом образе.На фото Виктория позируетв джинсах, черном бюстгальтере и кожаной куртке. При этом ее живот максимальнооткрыт.Образ исполнительницадополнила красным лаком и вьющимися распущенными по плечам волосами. Подписчикивосхитились фигуре Дайнеко. Действительно, ее плоскому животику можно только позавидовать."Ух ты, клевая очень!", (Здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) "Красиваяпузюлька", "Хороший животик", "Красивая фигура", "Любимая сексуальнейшаяпобедительница фабрик звезд, лучшая из лучших, неповторимая богиня", -одарили комплиментами Викторию поклонники.Но не всем голый животзнаменитости показался идеальным. "Почему не рельефное пузо... нужно подкачатьпресс", – посоветовал звезде один из пользователей соцсети.Отметим, что фанаты неперестают судачить о личной жизни певицы. Всех интересует, когда же Вика наконец-тообретет личное счастье. Напомним, Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман соскандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочка Лидия.Бракоразводный процесс проходил непросто – бывшие супруги постояннообменивались неприятными комментариями.