Парламентская дипломатия России покоряет все больше стран и государственных объединений. Такой вывод делают эксперты после прошедшего в турецкой Анталье III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Парламентскаядипломатия России покоряет все больше стран и государственных объединений.Такой вывод делают эксперты после прошедшего в турецкой Анталье IIIСовещания спикеров парламентов стран Евразии.На форуме прозвучали важнейшие геополитические заявления и были достигнуты договоренности врамках Евразийского пространства. Представительская встреча в Анталье еще раздоказала необходимость развития в современном мире такого института какпарламентская дипломатия.Россия здесь, какговорится, впереди планеты всей, а спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что совещание глав парламентов Евразииможет стать в будущем одной из основныхплощадок для развития интеграционных проектов на континенте."Нам необходимо использовать наше совещание дляразвития диалога и придания импульса интеграционным проектам", – заявил Володинна пленарном заседании III евразийского парламентского совещания.По словам главы Думы, эта встреча создаетоснову многоуровневой парламентской дипломатии, помогает решить задачуукрепления экономических и гуманитарных связей, углубления интеграционныхпроцессов, а также выстраивать отношения на принципах невмешательства вовнутренние дела суверенных государств, уважения друг друга.Активизацияинтеграционных процессов в Евразии становится особенно важна в условияхпроведения США политики протекционизма и возведения торговых барьеров.Сегодня, как никогда, важноактивно обмениваться мнениями в режиме реального времени, отметил Володин. Этомубудет способствовать созданный по предложению Южной Кореи киберсекретариатобъединения.Важной темой длявзаимодействия спикер назвал сферу безопасности и напомнил о решенияхпрезидентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, большаячасть которой освобождена от террористов.Сказал Володин и о других, не мене важных, задачахпарламентов. В частности, необходимо ратифицировать Конвенцию о правовомстатусе Каспийского моря, включающую экономические, экологические аспекты, атакже вопросы безопасности.Кроме того, спикер отметилвысокие темпы развития Евразийского экономического союза, в состав котороговходят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Володин назвал ЕАЭС центромглубокой интеграции с наднациональными структурами управления.Поездку Вячеслава Володинав Анатлью политолог Дмитрий Фетисовназвал очень важной и крайне успешной. "Сам факт переговоров с Турцией оченьважен, эта страна является ключевым игроком в Юго-Западном регионе", -сказал эксперт в интервью порталу .Фетисов внимание на три момента в выступлении нафоруме Вячеслава Володина. В первую очередь – это призыв спикера к интеграциина фоне действий США между странами Евразии. Собственно этому и было посвященосовещание спикеров парламентов.Второй момент – создание на самом высоком уровне межпарламентскойкомиссии между Россией и Турцией. Это будет не просто орган для галочки – комиссиябудет вести большую работа по взаимодействию Москвы и Анкары, а глава Госдумы будетиграть в этом взаимодействии очень важную роль.Третья важная составляющая, которой уделил вниманиеВолодин – проблема Сирии. Спикер подчеркнул, что ситуация должна бытьурегулирована и должен наступить окончательно мирный период. И наверняка этотпризыв найдет поддержку у многих государств, выразил надежду Дмитрий Фетисов.Политолог отметил и то, что Госдумаи Национальное собрание Турции подписали протокол о намерении создатьмежпарламентскую комиссию высокого уровня. Свои подписи под коммюнике поставилиспикеры Вячеслав Володин и БиналиЙылдырым.То, что без согласования с турецкими партнерамдействовать в регионе России будет крайне затруднительно, отметил другойаналитик – генеральный директор Центра политической информации,политолог Алексей Мухин. Закрепленноепартнерство двух стран он назвал крайневажным итогом парламентского совещания.По мнению Мухина, спикер российской Госдумы оказалсяна переднем крае сложного политическогофронта. И те предложения, тезисы, которые он высказал, и те предложения, которыеон сделал турецкой стороне, крайне важны, потому что заставляют запуститьситуацию в позитивном ключе. И подвигнуть стороны дальше плодотворносотрудничать.Турки очень прагматичны, и речь Володина тоже былапрагматичной. Турки это понимают, поэтому считаю это политической удачей.Напомним,что 8-9 октября в Анталье прошло III Совещание спикеров парламентов странЕвразии. На турецкий курорт приехали представители 41 страны. Россияпредставляла большая делегация во главе с Вячеславом Володиным. Следующеесовещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форумпримет Иран.