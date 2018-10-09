Оказывается, чиновник Минпромторга был не первым человеком, пострадавшим от футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина утром 8 октября. Примерно за час до этого в центре Москвы они избили водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.

Оказывается, чиновник Минпромторга был не первым человеком, пострадавшим от футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина утром 8 октября. По оперативным данным примерно за час до этого полиция получила сообщение о том, что на Триумфальной площади у дома 2 замечен человек в крови.Приехавший по вызову наряд полиции доложил, что пострадавший – Виталий Соловчук, который получил телесные повреждения.По сведениям журналистов, это водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стало то, что нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев (которые, предположительно, вышли из стрип-клуба "Эгоист", расположенного рядом) нанесли несколько ударов по "Мерседесу", за рулем которого находился Соловчук.Тот сделал им замечание за неадекватное поведение, после чего возбужденная компания его избила. Водитель телеведущей был госпитализирован в ГКБ имени Боткина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица.В заявлении Ушаковой в отделение полиции Пресненского района Москвы указано, что около 8 утра 8 октября компания из пяти человек избила ее водителя, повредила стекло автомобиля и заднюю правую дверь.Во время беседы с полицейскими пострадавший водитель "Мерседеса" опознал среди избивших его известных футболистов Мамаева и Кокорина, сообщает Пятый канал.Сама телеведущая подтвердила, что накануне избили ее водителя, однако Ушакова отказалась сообщить какие-либо подробности инцидента, поскольку пока нет официальных данных расследования, передает "Интерфакс".Ранее стало известно, что утром 8 октября Мамаев и Кокорин повздорили в кафе "Кофемания" в центре Москвы с компанией, оскорбили чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли ему травмы. Сообщалось, что футболисты ему сломали зуб.В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Им грозит два года тюрьмы.При этом многим футбольным болельщикам еще памятна скандальная история, в которую попали Кокорин и Мамаев в 2016 году. Тогда они решили "отметить" вылет сборной России с чемпионата Европы по футболу в шикарном клубе Монте-Карло, где устроили бурный загул.Программа "Вести" от 5 июля 2016 годаТакое поведение спортсменов многие болельщики, расстроенные отвратительной игрой футбольной сборной России на Евро-2016, восприняли как личное оскорбление. После этого их (правда, ненадолго) перевели в "дубли" "Краснодара" и "Зенита".