Восторг и умиление вызвала у своих поклонников Стефания Маликова. Дочь известного музыканта продемонстрировала свой зимний гардероб и пожелала подписчикам побольше поцелуев.

Восторг и умиление вызвала у своих поклонников СтефанияМаликова. Дочь известного музыканта продемонстрировала свой зимний гардероб ипожелала подписчикам побольше поцелуев.Буйство осенних красок стало отличным фоном для серииснимков, которые Стеша опубликовала в своем Instagram. 18-летняя дочь Дмитрия Маликова позирует в джинсовойпарке с цветным мехом.Подписчики умиляются не только внешностью девушки и красотойприроды, но и пожеланиями, которые оставила Стеша под фотографией. "Желаемвам осень, полную любви, теплых красок и воздушных поцелуев, а, может быть, нетолько воздушных!", – подписала снимок Стефания Маликова.Подписчики рассыпались в комплиментах. Одни обратиливнимание на выбор верхней одежды и назвали девушку очень стильной. Другиебольше впечатлились лицом модели."Стеша, Вы такая позитивная! Спасибо за добро иискренность, которые Вы излучаете:))))", "Счастливая девочка", "Курткаогонь!", "Нежная и лучезарная", "Стеша, какая вы солнечнаядевушка!", – пишут комментаторы (офография и пунктуация оригинала – Прим.ред).На многих произвел впечатление и комментарий Стефании поддругим снимком. В глубокомысленные рассуждения о том, что такое счастье,Маликова вставила несколько цитат – указав при этом, что слова не ее. Однакокритики тут же заметили, что весь пост – переложение чужих мыслей.Стефанию часто критикуют – в частности, обвиняют в отсутствиивкуса и чувства стиля. Кроме того, некоторые пользователи обращают внимание навнешность Маликовой и утверждают, что Стеша выглядит неестественно – по ихмнению, из-за пластики.