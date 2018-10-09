Восторг и умиление вызвала у своих поклонников Стефания
Маликова. Дочь известного музыканта продемонстрировала свой зимний гардероб и
пожелала подписчикам побольше поцелуев.
Восторг и умиление вызвала у своих поклонников Стефания
Маликова. Дочь известного музыканта продемонстрировала свой зимний гардероб и
пожелала подписчикам побольше поцелуев.
Буйство осенних красок стало отличным фоном для серии
снимков, которые Стеша опубликовала в своем Instagram. 18-летняя дочь Дмитрия Маликова позирует в джинсовой
парке с цветным мехом.
Подписчики умиляются не только внешностью девушки и красотой
природы, но и пожеланиями, которые оставила Стеша под фотографией. "Желаем
вам осень, полную любви, теплых красок и воздушных поцелуев, а, может быть, не
только воздушных!", – подписала снимок Стефания Маликова.
Подписчики рассыпались в комплиментах. Одни обратили
внимание на выбор верхней одежды и назвали девушку очень стильной. Другие
больше впечатлились лицом модели.
"Стеша, Вы такая позитивная! Спасибо за добро и
искренность, которые Вы излучаете:))))", "Счастливая девочка", "Куртка
огонь!", "Нежная и лучезарная", "Стеша, какая вы солнечная
девушка!", – пишут комментаторы (офография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
На многих произвел впечатление и комментарий Стефании под
другим снимком. В глубокомысленные рассуждения о том, что такое счастье,
Маликова вставила несколько цитат – указав при этом, что слова не ее. Однако
критики тут же заметили, что весь пост – переложение чужих мыслей.
Стефанию часто критикуют – в частности, обвиняют в отсутствии
вкуса и чувства стиля. Кроме того, некоторые пользователи обращают внимание на
внешность Маликовой и утверждают, что Стеша выглядит неестественно – по их
мнению, из-за пластики.