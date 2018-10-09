Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Людям стали приходить письма от фальшивых судебных приставов. На первый взгляд бланки не вызывают подозрений. И лишь после того, как деньги со счетов исчезают, выясняется, что все это искусная подделка.

Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Людям стали приходить письма от фальшивых судебных приставов. На первый взгляд бланки не вызывают подозрений. И лишь после того, как деньги со счетов исчезают, выясняется, что все это искусная подделка.Андрей Щеглов получил уведомление из городской Службы судебных приставов. Там говорилось, что его счет в банке арестован за большие долги, и к нему придут описывать имущество. Внизу мелким шрифтом был указан номер телефона. В панике Андрей стал звонить, узнавать, какие долги, и не знал, что за каждую секунду соединения с него снимали по тысяче рублей.- Я звонил, потом пришел к приставу, он тоже звонил. Все время занято и сбрасывали вызов.В Лобне такие извещения получили сотни людей. Три года назад по столичному региону прошла волна с фальшивыми письмами от приставов, и вот теперь — новая."Участились случаи мошеннических действий со стороны неустановленных лиц. Извещения, направляемые гражданам в бумажном виде, не содержат никаких признаков и реквизитов — отсутствует гербовая печать, отсутствует штрих-код, отсутствуют исходящие номера", — объясняет Сергей Титов, заместитель главного судебного пристава Московской области.Мошенники присылают не только бумажные извещения, но и электронные. Они содержат ссылки с вредоносным кодом. Нажав на нее, человек заражает свой телефон и компьютер. Ирине Киселевой из Красногорска сообщили, что ей запрещен выезд за границу.- На днях на электронную почту пришло письмо якобы от имени Службы судебных приставов с имитацией официального бланка с информацией о том, что имеется задолженность.Внизу сообщения была ссылка на сайт — туда нужно было перейти, чтобы получить более подробную информацию.- При попытке просмотра документа система переводила на страницу браузера, где запрашивали пароль, логин. Это была попытка взлома доступа к онлайн-банкингу.Ирина сама много лет работала в Службе судебных приставов и на уловку мошенников не попалась. А Надежда Столбовская поверила, ввела данные, и с ее счета, привязанного к телефонному номеру, списали 80 тысяч рублей.По словам экспертов, вирусные приложения разрабатывают целые группировки кибер-мошенников. В них входят профессиональные программисты и дизайнеры. Пока одни пишут код вредоносной программы, другие копируют внешний вид официальных бланков. В Службе судебных приставов еще раз напоминают, что не отправляют гражданам письма в электронном виде и СМС-сообщениями. Просят не переходить по ссылкам, не вводить паролей и не скачивать архивы. А если пришло бумажное письмо, нужно зайти на официальный сайт ведомства и навести справки.