Дорожный спор в подмосковном Одинцове обернулся стрельбой и едва не завершился дракой. Накал страстей сбила спутница одного из водителей, повздоривших из-за парковки. Очевидец сняла конфликт на видео.

Дорожный спор в подмосковном Одинцове обернулся стрельбой и едва не завершился дракой. Накал страстей сбила спутница одного из водителей, повздоривших из-за парковки. Очевидец сняла конфликт на видео.Описанные события произошли около четырех часов вечера в минувшее воскресенье, 7 октября, у дома №4 по Триумфальной улице. Владелец красной легковушки, по словам свидетеля, вольно запарковался во дворе, а на просьбу немного прижаться начал возмущаться и доказывать, что оставшегося пространства хватит даже для куда более габаритной машины.В ходе препирательств водители перешли к оскорблениям и уже были готовы пустить в ход кулаки, но тут между ними вклинилась супруга неуступчивого владельца легковушки. Сам же он, дабы "разрядить обстановку", произвел выстрел в воздух, чем вызвал гнев у жителей дома.Стычка завершилась тем, что владельцы машин разъехались в разные стороны.