В Санкт-Петербурге и Петрозаводске сотрудники ФСБ задержаны трое преступников, у которых обнаружено 36 самодельных бомб и оружие.

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали троих преступников, у которых обнаружено 36 самодельных бомб и оружие, передает РИА Новости.Как сообщили в Федеральной службе, задержанные заключены под стражу, возбужден ряд уголовных дел по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".Сотрудниками спецслужб изъято 36 СВУ, более 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия, 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможной причастности членов ОПГ к совершению иных преступлений с использованием оружия и СВУ продолжаются.