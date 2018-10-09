Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.

Прежде всего хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание, —приводит слова Алаева пресс-служба РФС. Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы проведут компетентное расследование и установят все обстоятельства произошедшего.Такие случаи бросают тень на наш футбол, —добавил Алаев.Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Также стало известно, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.Ранее боксёр Казбек Кокоев вызвал на поединок Кокорина и Мамаева.Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.