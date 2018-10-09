Полковник Корпуса морской пехоты США Джеймс Шнелле, который возглавлял американский военный контингент в Австралии, сняли с должности. Как стало известно журналистам, 30 сентября главный морпех провел ночь в стрип-баре города Дарвин, где сильно выпил. После этого он сел за руль автомобиля, но уехал недалеко: его остановила местная полиции.

Полковник Корпуса морской пехоты США Джеймс Шнелле, который возглавлял американский военный контингент в Австралии, сняли с должности. Как стало известно журналистам, 30 сентября главный морпех провел ночь в стрип-баре города Дарвин, где сильно выпил. После этого он сел за руль автомобиля, но уехал недалеко: его остановила местная полиции, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Австралийские правоохранительные органы оштрафовали полковника примерно на 350 долларов и лишили водительских прав на 6 месяцев. А Командование корпуса морской пехоты отстранило его от руководства. Джеймс Шнелле уже успел заявить, что раскаивается в содеянном и извиняется за свое поведение.Инциденты с пьяными американскими военнослужащими происходят регулярно. Например, в феврале этого года был уволен коммандер-лейтенант ВМФ США Джейсон Габбард. Его нашли недалеко от военной базы на японском острове Окинава: он голым спал в лесу. Вместе с пьющим офицером со службы выгнали двоих его коллег, которые прикрывали товарища.Ранее, в ноябре прошлого года, пьяный морпех устроил ДТП также на острове Окинава. В автокатастрофе погиб 60-летний японец. Сам виновник не пострадал. После этого инцидента среди американских военных, которые базируются на островах, ввели сухой закон.