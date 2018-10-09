Ресурс MySmartPrice выложил рендеры и подробное описание нового планшета-трансформера Google, который может быть представлен уже завтра. Аппарат — Pixel Slate — получит операционную систему Chrome OS с возможностью запуска Android-приложений и будет напрямую конкурировать с линейкой конвертируемых ноутбуков Microsoft Surface Pro.

Ресурс MySmartPrice выложил рендеры и подробное описание нового планшета-трансформера Google, который может быть представлен уже завтра. Аппарат — Pixel Slate — получит операционную систему Chrome OS с возможностью запуска Android-приложений и будет напрямую конкурировать с линейкой конвертируемых ноутбуков Microsoft Surface Pro.Планшетнику приписывают наличие тачскрина (предполагаемое соотношение сторон — 3:2), фронтальных стереодинамиков, порта USB Type-C и емкостного стилуса — как у прошлогодних Pixelbook. Одна камера разместится спереди, другая сзади. Кнопка включения питания на верхней грани, по-видимому, будет совмещена со сканером отпечатков пальцев.Отстегиваемая клавиатура оснащена круглыми кнопками, тачпадом и четырьмя контактами для передачи данных. Также на ней предусмотрена отдельная клавиша для быстрого вызова "Ассистента" Google. Предлагаться новинка будет в темно-синей расцветке. На обратной стороне планшета разместится логотип поисковика в виде черной буквы G.Судя по рендерам, на Pixel Slate установят новую версию Chrome OS. Обновленный интерфейс получит кнопку "Назад" в левом нижнем углу и док с приложениями по центру экрана.∎Google представила первый планшет на Chrome OS читайте такжеАнонс планшета намечен на завтра, 9 октября. Как ожидается, его покажут вместе новыми смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL, "умным" динамиком Google Home Hub и зарядной док-станцией Pixel Stand, при подключении к которой смартфоны будут превращаться в "умную" колонку.