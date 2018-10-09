Прокурор брал взятки? Прокурор города Владимира подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокурор брал взятки? Прокурор города Владимира подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего советника юстиции. По версии следствия, Илья Копытин, будучи прокурором Мурома, а затем Владимира, в корыстных целях вступал во внеслужебные отношения с лицами, чью незаконную коммерческую деятельность должен был пресекать. Следствие ходатайствовало об аресте прокурора, но тот на суд не явился. Сейчас расследование продолжается, оперативно-розыскные мероприятия проведены.