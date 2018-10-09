Система, обеспечивающая круговой обзор на перекрёстках, призвана уменьшить число столкновений до нуля.

Honda разработала систему, обеспечивающую бортовому компьютеру автомобиля круговой обзор на перекрёстках. Она призвана уменьшить число столкновений до нуля.Как сообщает компания в пресс-релизе, из 35 тысяч ежегодных смертей в дорожно-транспортных происшествиях в США каждая пятая происходит на перекрёстке. Причина банальна: водитель не видит, приближается ли к нему пешеход или транспортное средство по другой дороге. При этом трагедии можно избежать, если оба участника будут соблюдать правила дорожного движения. Но, если бы люди всегда соблюдали простые и важные правила, мы бы вообще жили в гораздо более счастливом мире.Инженеры из Honda решили полагаться не на человеческое благоразумие, а на надёжность работающей машины. Созданная ими система заранее предупреждает водителя, что из-за поворота приближается автомобиль или пешеход.Основная идея заставляет вспомнить поговорку, что всё гениальное просто. Светофоры, стоящие на перекрёстке, оснащаются видеокамерами. Камеры просматривают обе дороги примерно на 90 метров в каждую сторону. Программа составляет из этих данных круговую панораму, распознаёт движущиеся объекты и передаёт данные о них бортовым компьютерам автомобилей. В случае опасного сближения водитель слышит предупреждающий сигнал и видит дополнительные сведения о потенциально опасной ситуации на дисплее.Компания обязалась провести испытания, использовав 200 автомобилей, оснащённых такой системой. Тесты уже начались в американском городе Мэрисвилл. Как отмечает издание Tech Xplore, для этого используется перекрёсток, со всех четырёх сторон застроенный зданиями высотой не менее пяти этажей. Таким образом, водители имеют на нём минимальный обзор, а значит, это прекрасная площадка для испытания "искусственных глаз".Разработка использует концепцию V2X, которая предполагает, что участники дорожного движения обмениваются сообщениями между собой или с любыми системами, которые могут предоставить им нужную для безопасного движения информацию."Honda полагает, что технология V2X является важным компонентом более разумной и безопасной транспортной экосистемы и может играть определённую роль в [достижении] нашей мечты об обществе с нулём столкновений [на дорогах]", – говорит Тед Клаус (Ted Klaus), вице-президент по стратегическим исследованиям компании Honda R&D Americas, Inc.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о радаре для беспилотных автомобилей и камере, способной заглядывать за угол.