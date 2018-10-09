Вооруженным силам Ирландии не хватает специалистов, особенно нужны пилоты и авиационные инженеры. Поэтому на работу приходится возвращать военнослужащих в отставке и продлевать контракт действующим солдатами и офицерами. Связано это с тем, уверены в местном Министерстве обороны, что на гражданке зарплаты и условия труда лучше.

Вооруженным силам Ирландии не хватает специалистов, особенно нужны пилоты и авиационные инженеры. Поэтому на работу приходится возвращать военнослужащих в отставке и продлевать контракт действующим солдатами и офицерами. Связано это с тем, уверены в местном Министерстве обороны, что "на гражданке" зарплаты и условия труда лучше, пишет агентство ТАСС со ссылкой на ирландские СМИ.Постоянный отток ценных кадров из армии идет больше 13 лет. Ежегодно из вооруженных сил увольняются около 700 человек. Набрать столько же военнослужащих на замену не получается. Переломить ситуацию удалось только в 2017 году. Тогда со службы ушли 707 специалистов, а пришел 751 "новичок".Всего ирландская армия должна насчитывать 9,5 тысячи человек. Но по данным на сегодняшний день в местных вооруженных силах служат менее 9 тысяч солдат и офицеров.Стоит отметить, что положение в военно-воздушных силах Великобритании не лучше. В этом году наняли только 23% от необходимого числа пилотов, авиационных инженеров – только 17%, а аналитиков – 26% от оптимального количества. Всего армии требуется свыше 8 тысяч новых военнослужащих к 2022 году.