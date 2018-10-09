Камера наружного наблюдения зафиксировала момент стычки между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и водителем известной телеведущей Ольги Ушаковой. Этот случай предшествовал драке с участием спортсменов и чиновников Минпромторга в кофейне, произошедшей около девяти часов утра 8 октября.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент стычки между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и водителем известной телеведущей Ольги Ушаковой. Этот случай предшествовал драке с участием спортсменов и чиновников Минпромторга в кофейне, произошедшей около девяти часов утра 8 октября.Конфликт произошел у дома 2 на Триумфальной площади, а поводом для него послужили несколько ударов по "Мерседесу", которые нанесли вышедшие из клуба "Эгоист" футболисты и их приятели. Находившийся за рулем Виталий Соловчук сделал замечание компании, но в ответ получил по лицу. Дальнейшую расправу можно видеть на представленных кадрах — нападающий "Зенита" несколько раз бьет истекающего кровью мужчину, потом в дело вступает полузащитник "Краснодара". Судя по записи, Соловчука избивали несколько раз, в том числе за попытку убежать.Пострадавшего водителя телеведущей Ольги Ушаковой госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и ушибом мягких тканей лица. Своих обидчиков он опознал после публикации видео драки в ресторане "Кофемания", где Кокорин с Мамаевым избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.По словам находившейся в заведении девушки, спортсмены сразу после драки предложили персоналу выкупить запись с камер наблюдения. "Они, видимо, опомнились и пошли к персоналу с предложением купить видеозапись, может быть, затереть. Ну, затереть они и сами-то могут, если выкупят. Мне, конечно, импонирует, что персонал встал на защиту постоянных клиентов", — рассказала "Вестям FM" очевидец.В отношении Кокорина и Мамаевы возбуждены уголовные дела по статье "Побои". В то же время адвокат чиновника намерен добиться переквалификации статьи на "Хулиганство", максимальная санкция которой — до пяти лет лишения свободы.