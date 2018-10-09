Жителю Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в применении насильственных действий сексуального характера по отношению к собственной жене. До этого мужчина, считает следствие, избил женщину.

Жителю Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в применении насильственных действий сексуального характера по отношению к собственной жене. До этого мужчина, считает следствие, избил женщину.В Санкт-Петербурге мужчина избил иизнасиловал свою супругу, сообщает пресс-служба местного Главного управленияСледственного комитета России.По данным следствия, в ночь с 7 на 8октября в квартире в Кировском районе Петербурга 49-летний мужчина выпил многоалкоголя и после этого сильно избил свою жену и изнасиловал ее.Состояние пострадавшей на данный моментнеизвестно. Мужчине предъявляется обвинение в применении насильственныхдействий сексуального характера. Расследование на данный момент продолжается.Полицейские выбирают для преступника меру пресечения.Ранее в июле этого года в Петербургеприговорили к восьми годам колонии строгого режима мужчину, который в пьяном состоянии нанес своей жене более 60ударов ножом.А месяцем ранее другой петербуржецполучил девять лет колонии за попытку убить супругу и дочь. К счастью, врачамудалось спасти пострадавших.