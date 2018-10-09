Жителю Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в применении насильственных действий сексуального характера по отношению к собственной жене. До этого мужчина, считает следствие, избил женщину.
Жителю Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в применении насильственных действий сексуального характера по отношению к собственной жене. До этого мужчина, считает следствие, избил женщину.
В Санкт-Петербурге мужчина избил и
изнасиловал свою супругу, сообщает пресс-служба местного Главного управления
Следственного комитета России.
По данным следствия, в ночь с 7 на 8
октября в квартире в Кировском районе Петербурга 49-летний мужчина выпил много
алкоголя и после этого сильно избил свою жену и изнасиловал ее.
Состояние пострадавшей на данный момент
неизвестно. Мужчине предъявляется обвинение в применении насильственных
действий сексуального характера. Расследование на данный момент продолжается.
Полицейские выбирают для преступника меру пресечения.
Ранее в июле этого года в Петербурге
приговорили к восьми годам колонии строгого режима мужчину, который в пьяном состоянии нанес своей жене более 60
ударов ножом.
А месяцем ранее другой петербуржец
получил девять лет колонии за попытку убить супругу и дочь. К счастью, врачам
удалось спасти пострадавших.