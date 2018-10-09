Известная американская модель Ким Карадшьян выложила фотографии в открытом бикини на своей официальной странице в Instagram. Сама телезвезда утверждает,что это винтаж от Шанель.

Известная американская модель Ким Карадшьян выложила фотографии в открытом бикини на своей официальной странице в Instagram. Сама телезвезда утверждает,что это винтаж от "Шанель".Реакция подписчиков была неоднозначной. Многие раскритиковали столь откровенные снимки и назвали их вульгарными: "Отвратительно!", "Коко Шанельсейчас переворачивается в гробу".Один из поклонников напомнил ей о том, что у нее есть муж и дети: "Интересно, как отреагирует твой сын, когда его друзья покажут ему эти фотографии", "Твой муж тебя не уважает, если позволяет тебе публиковать такие фото!". Но были и те, кто похвалили формы Кардашьян: "Прекрасное тело!", "Для меня тыпример для подражания!".Один из поклонников даже написал развернутый ответ на все оскорбления в адрес звезды: "Ким, продолжай делать то, что тебе нравится иигнорируй всех хейтеров. Я не понимаю, почему многие недовольные комментарии занимают по полстраницы. Если вам не нравится Ким, то перестаньте сюдазаходить. Сядьте на диету, ешьте здоровую пищу, ходите в спортзал и наконец начните жить полной жизнью!".Напомним, что этим летом участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" ввела новый пляжный тренд, который возмутил многих ее поклонников: звезда наделакупальник, нижняя часть которого была натянута выше бедер.