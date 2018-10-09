На этой неделе в прокат выходит фильм-квест Без меня. О том, что жизнь преподносит настолько неожиданные сюрпризы, и о том, насколько трудно их бывает принять. О судьбе героев, женском кино, прототипах и роли настоящей музыки рассказал режиссер фильма Кирилл Плетнев.

- Я верю, что каждому событию, каждой встрече положено свое время. Какое стечение обстоятельств произошло, что вас зацепила история, которая в итоге и "сделала" фильм "Без меня".- Слава Богу, у меня в жизни никогда не происходило ничего похожего на то, что случилось у героинь фильма. Такая драма меня не коснулась. Но всю жизнь я думал, что сценарий ценен, когда в нем хорошая тема (о чем кино) и есть достаточно серьезная драматургическая составляющая. Для меня идеальный сценарий — это "Достучаться до небес", где основная тема — мысль, что мы начинаем жить, только когда осознаем, что умрем. И присутствует остросюжетная составляющая. Кино, которое раскрывает тему, но слабое драматургически я не понимаю. И я не большой поклонник авторского кино. Когда я прочел этот сценарий, меня в первую очередь зацепила тема: не смотря ни на что надо жить дальше. На втором месте был квест, фишки фильма. Мне был важен путь двух девочек: как они изживают трагедию, начавшуюся с депрессии (одна — истерической, вторая с тупой). И как приходят к мысли жить дальше. Эту идею я и снимал.- Вы снимаетесь в кино лет 20, снимаете сами, пишите сценарии. А в этот раз доверились Дарье Грацевич, у которой совсем небольшой опыт в кино. Как к вам попал сценарий?- Я снял "Жги" - первый фильм по собственному сценарию и находился в поиске новой идеи. Хотел сам писать. Я осознавал, что мне как режиссеру предстоит столкнуться с чужими сценариями и, честно говоря, очень этого боялся. Приходили сценарии, но все они казались несовершенными, недоделанными. Несколько раз я даже начинал работу, но сталкивался с крайне ревностным отношением авторов к своему творению. И незадолго до того, как ко мне попал сценарий "Без меня", я практически договорился снимать кино по сценарию Паши Руминова. Он автор интересный. Кстати сейчас тот сценарий взял режиссер "Временных трудностей" Миша Расходников.Я уже почти подписался, работал над новой сценарной версией, но однажды вечером мне позвонил Рубен Дишдишян: "Кирилл, у нас на одной картине режиссер соскочил. Мы все думали кому предложить. Хотим тебе". С Дашей я уже был знаком (она большая подруга моего лучшего друга), я читал ее сценарий "Купи меня" еще до того, как его снял Перельман. То есть был в курсе того, что она пишет. Но фильмы по ее сценариям не смотрел до недавнего времени. Мне отправили сценарий, я его прочел, и он мне очень понравился. Цапанул. Я сразу принял решение снимать, но с одним условием. Я позвонил Рубену Левоновичу и сказал: "Если от предыдущего режиссера остались кастинг, группа, мы все это обнуляем. Я начинаю с самого начала". Они согласились. Потом я позвонил Даше со словами: "Мне предлагают снимать твой сценарий". Она ответила: "Я ужасно рада, что это будешь ты".- Раз уж вы произнесли слово кастинг. Две главные роли — женские. По мне так это большая ответственность и непростая задача для режиссера.- Так ведь "Жги" тоже было женским кино. Там были две актрисы постарше. И до этого в короткометражках у меня были Света Ходченкова и Инга Оболдина. У меня с мужиками больше сложностей возникает. Нет, я не боялся женского кино. Единственное, на "Жги" я слегка подустал от женщин-актрис и хотел что-то с мужиками снять, а здесь снова были две девушки.Начали кастинг, перепробовали всю Москву...- Великий Дэнни Бойл поставил спектакль "Франкенштейн". Главные роли в нем исполнили Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер, попеременно играющие Виктора Франкенштейна и его чудовище. И пока ты смотришь, ты не можешь решить, какая версия тебе нравится больше. И добрую половину вашего фильма меня занимала мысль: а если поменять местами Полину Максимову и Любовь Аксенову? Взять и развернуть очевидность.- Самое удивительное, что я пробовал Любу на роль Киры. Другое дело, что Полину я на Ксюшу не пробовал, когда она пришла на пробы, я сразу понял, что только этого персонажа она сможет сыграть. А Любу я пробовал и на ту и на другую роль. Я всех актрис просил, чтобы они учили обе роли. Потому что в фильме присутствует инь-янь — они же только вдвоем составляют идеальную женщину героя. Мы постарались сделать так, что истеричка с биполярным расстройством к концу мягчеет, а у второй, наоборот, начинает прорезаться голос. Но чтобы они поменялись местами тут в самой драматургии не заложено. Чтобы превратились одна в другую. Хотя, конечно, когда-то Кира была Ксюшей, но кто-то ее обидел, и она очерствела. И Ксюша, возможно, раньше была похожа на теперешнюю Киру, но, когда в ее жизни случилась трагедия под ее музыку, она закрылась в детскости. И в ней существует.- О "мужиках". Не боитесь, что поклонницы Риналя Мухаметова станут негодовать, что он у вас буквально переполненный отрицательными чертами персонаж?- Не боюсь. Я очень люблю Олега Евгеньевича Меньшикова. Помните фильм с ним "Восток-Запад"?- Да.- Там есть герой Меньшикова и герой Бодрова-младшего. Герой Бодрова — действующий. Он влюблен в Сандрин Боннэр, и все время активно пытается что-то предпринять. А героя Меньшикова я не понимал — что происходит? Олег Евгеньевич — что за размазня? Что за непонятные постельные сцены с героиней Догилевой? Я был возмущен настолько, что пока шел фильм, разлюбил актера Меньшикова. А в самом конце выяснилось, что он всю дорогу готовил ей побег, и меня накрыло. Я понял, как круто он это сыграл, поначалу вызывая отвращение. Для чего он был таким. Поэтому у меня не было вопросов, каким быть Риналю.- Для вас главное в фильме — драматургия. Никогда не задумывалась, что важнее всего мне в кино, зато, кажется, я угадала главный посыл картины: ничего из кажущегося понятным и очевидным на самом деле таковым не является. Что человек все события и всех встречаемых людей старается разложить на понятные для него полочки. Если не укладывается, затолкать. Правильно?- Дашино название фильма было "Неидеальные". И мне оно очень нравилось. Я считаю, что оно оригинальнее, чем "Без меня". Оно бьющее, остающееся на слуху. Но продюсеры решили, что могут появиться рецензии с заголовками "Неидеальные" оказались неидеальными", и они испугались так называть картину. Так появилось название "Идеальные", еще ряд других. И наиболее подходящим мне показалось "Без меня", потому что без меня жизнь продолжается. Кстати, название "Неидеальные" очень точное для посыла, который вы угадали.Когда я был маленький, я хотел вырасти, жениться, чтобы у меня были жена и дети, которые будут жить со мной. В моей голове не было других вариантов. У меня трое детей, двое из которых не живут со мной, и я живу совсем не так, как предполагал. Точно также я не предполагал, что первая любовь когда-то кончается. Жизнь оказалась богаче, интереснее, сложнее и жестче. Но в тоже время она куда интересней, чем в моих фантазиях. С этой точки зрения у Даши очень интересны моменты развития отношений героев. Он действительно любит двух женщин, это две половины. Не дай бог, конечно, попасть в такую ситуацию, но он попал.- В финале вам удалось меня поразить. Прямо скажу, я не подозревала о возможности подобной развязки. Тем не менее я решила проверить "полученную информацию" и выяснила, что выяснить ничего не могу.- Конечно не нашли: это я придумал. Как и письма — их тоже я придумал. Они были в сценарии, но очень литературные и размытые. На этапе постпродакшена я понял, что мы попадаем в определенную музыкальную фразу, что нельзя ронять ритм. И что нам надо превратить Риналя в Олега Меньшикова из "Восток-Запад", а письма его реабилитируют. Даша мне позволила дописать их, как и сцену на обрыве. Оказалось, что мы снимаем совсем другое кино: за время съемок персонажи перестали жить сценарной жизнью, они зажили своей собственной. Пришлось вносить правки.- Тогда, кажется, очень странный вопрос. Вы танцевали с детства. И, как мы знаем, участвовали в шоу "Танцы со звездами". Но вместо того, чтобы вставить в фильм танец (и, возможно, превратить его в "Грязные танцы") вы учите всех играть на пианино. Да еще и к самому инструменту, как я узнала, у вас были какие-то необыкновенные требования, потому что это была важно концептуально.- А в "Жги" тоже есть музыкальная тема. Там главная героиня поет "Тоску" и в фильме многое связано с роялем.- Тем более, один раз было. Хватит!- Невозможность петь — единственный комплекс, приобретенный в театральном институте. Когда я учился на актера, у меня ломался голос. Поэтому все преподаватели мне говорили: "Плетнев, ты лучше танцуй". Это реально стало комплексом: у нас был очень поющий курс, мы выпускались мюзиклом, где я тоже не пел, а танцевал. Так что, возможно, музыкальная тема — отработка моих внутренних проблем. Я делал это, не задумываясь. Точно также я не задумывался, снимать ли мне кино про женщин. Я вам больше скажу: у меня сейчас есть идея фильма, и он тоже про женщин.Но раз уж речь зашла о музыке, я хочу сказать огромное спасибо моему другу Артему Михаенкину. Он фанат своего дела. И знаете, если у нас в кадре было пианино "Кубань", он записывал пианино "Кубань". Когда был рояль Bluthner, он записывал Bluthner. Он ездил по музыкальным школам Москвы, искал пианино, записывал звучание, причем с определенной акустикой. А с "Жги" мы были на фестивале в Испании и к нам после показа подошел музыкант Франсис Гойя (он был в жюри), и он отметил музыкальную составляющую, сказав: "Я понял, что никакой электроники, что все игралось на разных инструментах. На тех, которые в кадре".Этого, конечно, кроме Франсиса Гойя никто не услышит, с другой стороны, почему нам занижать из-за этого планку.