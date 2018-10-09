Оскандалившиеся в столичной кофейне 8 октября футболисты нанесли ущерб РЖД. По пути из Санкт-Петербурга в Москву Александр и Павел разнесли целый вагон.

Оскандалившиесяв столичной кофейне 8 октября футболисты нанесли ущерб РЖД. По пути изСанкт-Петербурга в Москву Александр и Павел разнесли целый вагон.Спортсмены устроили в поезде настоящий гусарский кутежсо всеми вытекающими последствиями. После матча 7 октября Александр Кокорин иПавел Мамаев арендовали целый вагон для поездки в столицу.Как только поезд тронулся – спортсмены "загудели". Хмельныепарни стали громить мебель, кидать посуду, приставать к проводникам и пассажирамсоседнего вагона, передает Telegram-канал Mash. По ходу всего этого футболисты осушили весь запасалкоголя.Оказывается, это не первые неспортивные подвиги парней.Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал о поведении Александра Кокоринаи Павла Мамаева в "Сапсане" по пути в Москву, с которыми ему пришлось делисьпуть."Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло…Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет", – цитируетПоперечного радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что узнал Кокорина пофутболке, на которой была написана его фамилия.Отметим, противфутболистовуже возбуждено два уголовных дела о побоях. Появиласьуточненная информация о том, что они не задержаны, а доставлены в отделениеполиции для допроса.По имеющимся данным, сначала у гостиницы "Пекин" в Москве ониизбили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе "Кофемания" – двух чиновниковМинпромторга.В свою очередь руководство "Краснодара", за который выступаетМамаев, решило отстранить его от тренировок и выписать максимальный штраф. Болеетого, клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт с полузащитником. Аруководство "Зенита" пообещало наказать Кокорина после расследованияправоохранительных органов.