Оскандалившиеся
в столичной кофейне 8 октября футболисты нанесли ущерб РЖД. По пути из
Санкт-Петербурга в Москву Александр и Павел разнесли целый вагон.
Оскандалившиеся
в столичной кофейне 8 октября футболисты нанесли ущерб РЖД. По пути из
Санкт-Петербурга в Москву Александр и Павел разнесли целый вагон.
Спортсмены устроили в поезде настоящий гусарский кутеж
со всеми вытекающими последствиями. После матча 7 октября Александр Кокорин и
Павел Мамаев арендовали целый вагон для поездки в столицу.
Как только поезд тронулся – спортсмены "загудели". Хмельные
парни стали громить мебель, кидать посуду, приставать к проводникам и пассажирам
соседнего вагона, передает Telegram-канал Mash. По ходу всего этого футболисты осушили весь запас
алкоголя.
Оказывается, это не первые неспортивные подвиги парней.
Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал о поведении Александра Кокорина
и Павла Мамаева в "Сапсане" по пути в Москву, с которыми ему пришлось делись
путь.
"Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло…
Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет", – цитирует
Поперечного радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что узнал Кокорина по
футболке, на которой была написана его фамилия.
Отметим, против
футболистов
уже возбуждено два уголовных дела о побоях. Появилась
уточненная информация о том, что они не задержаны, а доставлены в отделение
полиции для допроса.
По имеющимся данным, сначала у гостиницы "Пекин" в Москве они
избили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе "Кофемания" – двух чиновников
Минпромторга.
В свою очередь руководство "Краснодара", за который выступает
Мамаев, решило отстранить его от тренировок и выписать максимальный штраф. Более
того, клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт с полузащитником. А
руководство "Зенита" пообещало наказать Кокорина после расследования
правоохранительных органов.