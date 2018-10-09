Александр Кокорин и Павел Мамаев оценили завтрак и
последующие развлечения в Кофемании в пять миллионов
рублей. За эту сумму друзья футболистов пытались выкупить видео с безобразной
дракой.
Александр Кокорин и Павел Мамаев оценили завтрак и
последующие "развлечения" в "Кофемании" в пять миллионов
рублей. За эту сумму друзья футболистов пытались выкупить видео с безобразной
дракой.
Установить рекорд самого дорогого завтрака в истории
российского футбола друзьям игроков "Зенита" и "Краснодара"
не удалось. Подъехавших через пару часов после инцидента в "Кофеманию"
приятелей Кокорина и Мамаева не смутило даже присутствие оперуполномоченных,
которые дежурили на месте происшествия.
Друзья футболистов пытались полюбовно решить вопрос, предложив
сотрудникам охраны кафе пять миллионов рублей за сервера, на которых хранятся
записи с камер наблюдения. Однако их ждало разочарование: как выяснилось, водитель жертвы нападения, Дениса Пака, оказался расторопнее. Он успел забрать видео и
передать полиции флешку с записью, передает Telegram-канал Mash.
Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать в кафе в компании из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения, чиновник Минпромторга Денис Пак.
В ответ он услышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин и Мамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов еще один чиновник – Сергей Гайсин, которому в процессе тоже досталось.
Позже выяснилось, что спортсмены успели и до этого побуянить. Виталий Соловчук, водитель журналистки Первого канала, имел неосторожность сделать замечание компании, которая резвилась прямо на проезжей части возле гостиницы "Пекин". Мужчину вытащили из машины и избили.
Соловчука доставили в Боткинскую больницу со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. А компания Кокорина и Мамаева отправилась подкрепиться в "Кофеманию", где и столкнулась с чиновниками Минпромторга.