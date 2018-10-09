Александр Кокорин и Павел Мамаев оценили завтрак и последующие развлечения в Кофемании в пять миллионов рублей. За эту сумму друзья футболистов пытались выкупить видео с безобразной дракой.

Александр Кокорин и Павел Мамаев оценили завтрак ипоследующие "развлечения" в "Кофемании" в пять миллионоврублей. За эту сумму друзья футболистов пытались выкупить видео с безобразнойдракой.Установить рекорд самого дорогого завтрака в историироссийского футбола друзьям игроков "Зенита" и "Краснодара"не удалось. Подъехавших через пару часов после инцидента в "Кофеманию"приятелей Кокорина и Мамаева не смутило даже присутствие оперуполномоченных,которые дежурили на месте происшествия.Друзья футболистов пытались полюбовно решить вопрос, предложивсотрудникам охраны кафе пять миллионов рублей за сервера, на которых хранятсязаписи с камер наблюдения. Однако их ждало разочарование: как выяснилось, водитель жертвы нападения, Дениса Пака, оказался расторопнее. Он успел забрать видео ипередать полиции флешку с записью, передает Telegram-канал Mash.Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать в кафе в компании из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения, чиновник Минпромторга Денис Пак.В ответ он услышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин и Мамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов еще один чиновник – Сергей Гайсин, которому в процессе тоже досталось.Позже выяснилось, что спортсмены успели и до этого побуянить. Виталий Соловчук, водитель журналистки Первого канала, имел неосторожность сделать замечание компании, которая резвилась прямо на проезжей части возле гостиницы "Пекин". Мужчину вытащили из машины и избили.Соловчука доставили в Боткинскую больницу со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. А компания Кокорина и Мамаева отправилась подкрепиться в "Кофеманию", где и столкнулась с чиновниками Минпромторга.