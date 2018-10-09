В связи с двумя потасовками, главными фигурантами которых предположительно стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, правоохранительные органы направили им повестки о вызове на допрос. В случае неявки на допрос Кокорина и Мамаева обещают доставить принудительно.

В связи с двумя потасовками, главными фигурантами которых предположительно стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, правоохранительные органы направили им повестки о вызове на допрос, сообщает "Интерфакс".Двум футболистам клубов "Краснодар" и "Зенит" сегодня направят повестки в отдел МВД "Пресненский". В случае неявки на допрос Кокорина и Мамаева обещают доставить принудительно.Бывших игроков сборной России обвиняют в дебоше в одном из столичных кафе и избиении посетителя, который оказался сотрудником Минпромторга. Также незадолго до этого они напали и избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который сделал компании замечание за неадекватное поведение.