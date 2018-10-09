Александра Кокорина и Павла Мамаева увезла полиция. Футболисты
пока что находятся в статусе подозреваемых, их ждет допрос.
Александра Кокорина и Павла Мамаева увезла полиция. Футболисты
пока что находятся в статусе подозреваемых, их ждет допрос.
Полиция в Москве задержала двух футболистов, которых
подозревают в участии в драке, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои
источники. Предположительно, речь идет о Мамаевев и Кокорине. Журналисты
уточняли, что в столичном ГУВД информацию им не подтвердили.
Позже появилось сообщение "Интерфакса". По данным
агентства, Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию, они не находятся в
статусе задержанных. Информация появилась и в телеграм-канале Mash. По его данным, друзей-футболистов
везут на допрос в ОВД. "Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого
водилу. На повестке две уголовки, пока они не в статусе подозреваемых, но
видосы и извинения уже не покатят", – пишет канал.
Напомним, футболисты в компании своих друзей утром 8
сентября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал журналистку у
гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в "Кофеманию",
где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак
получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
В отношении футболистов заведено уже два уголовных дела по
статье "Побои". Как писали Dni.Ru,
друзья спортсменов пытались выкупить запись камер наблюдения, предложив охране
кафе 5 миллионов рублей. Однако их опередил водитель потерпевшего, передавший
видео правоохранительным органам.
Тем временем российская премьер-лига опубликовала на своем
сайте официальное заявление. "После уточнения всех имеющихся на данный
момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева,
Российская Премьер-Лига выражает возмущение и решительно осуждает их
хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК
"Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол",
– сказано в обращении. В РПЛ подчеркивают, что виновные должны понести самое
суровое наказание.