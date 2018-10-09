Александра Кокорина и Павла Мамаева увезла полиция. Футболисты пока что находятся в статусе подозреваемых, их ждет допрос.

Александра Кокорина и Павла Мамаева увезла полиция. Футболистыпока что находятся в статусе подозреваемых, их ждет допрос.Полиция в Москве задержала двух футболистов, которыхподозревают в участии в драке, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на своиисточники. Предположительно, речь идет о Мамаевев и Кокорине. Журналистыуточняли, что в столичном ГУВД информацию им не подтвердили.Позже появилось сообщение "Интерфакса". По даннымагентства, Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию, они не находятся встатусе задержанных. Информация появилась и в телеграм-канале Mash. По его данным, друзей-футболистоввезут на допрос в ОВД. "Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитоговодилу. На повестке две уголовки, пока они не в статусе подозреваемых, новидосы и извинения уже не покатят", – пишет канал.Напомним, футболисты в компании своих друзей утром 8сентября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал журналистку угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в "Кофеманию",где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пакполучил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.В отношении футболистов заведено уже два уголовных дела постатье "Побои". Как писали Dni.Ru,друзья спортсменов пытались выкупить запись камер наблюдения, предложив охранекафе 5 миллионов рублей. Однако их опередил водитель потерпевшего, передавшийвидео правоохранительным органам.Тем временем российская премьер-лига опубликовала на своемсайте официальное заявление. "После уточнения всех имеющихся на данныймомент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева,Российская Премьер-Лига выражает возмущение и решительно осуждает иххулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК"Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол",– сказано в обращении. В РПЛ подчеркивают, что виновные должны понести самоесуровое наказание.