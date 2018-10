Боец Абсолютного бойцовского чемпионата ирландец Конор Макгрегор после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в легком весе потихоньку приходит в себя. Он выложил в Twitter фото с громадным синяком под глазом и со словами война продолжается.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата ирландец Конор Макгрегор после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в легком весе потихоньку приходит в себя. Он выложил в Twitter фото с громадным синяком под глазом и со словами "война продолжается".Как уже сообщали 33Live.RuRu, ирландская знаменитость смешанных единоборств потерпела свое четвертое поражение в карьере досрочно, проиграв удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Более полутора суток Конор молчал, видимо, подбирая слова."Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается", — таким был пост Макгрегора в социальной сети. Тем самым он дал понять, что хотел бы встретиться с Нурмагомедовым еще раз.We lost the match but won the battle.The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 октября 2018 г.Перспективы матча-реванша пока очень туманны. Глава UFC Дэйна Уайт заявил после состоявшегося боя, который был омрачен скандальным поведением и Конора, и Хабиба, и членов их команд, и зрителей, что не подпустит бойцов друг к другу. При этом Нурмагомедова, спровоцировавшего драку вне ринга, ждут санкции в виде штрафа и возможной дисквалификации. Уайт также заявил, что россиянин может лишиться титула чемпиона.