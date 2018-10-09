На руках у правоохранительных органов достаточно улик, чтобы
разобраться с обстоятельствами драки, учиненной Кокориным и Мамаевым. В таких
случаях не имеет никакого значения тот факт, что нарушившие закон – известные
футболисты.
На руках у правоохранительных органов достаточно улик, чтобы
разобраться с обстоятельствами драки, учиненной Кокориным и Мамаевым. В таких
случаях не имеет никакого значения тот факт, что нарушившие закон – известные
футболисты.
В Кремле ознакомились с видеозаписью, героями которой стали Александр
Кокорин и Павел Мамаев. Опубликованные кадры, конечно, неприятны, отметил в
беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций,
абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты. Там было много свидетелей,
была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем
обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого
дела", – приводит слова Пескова .
Ранее в ФК "Краснодар" сообщили, что решили
разорвать контракт с Павлом Мамаевым. В клубе подчеркнули, что поведению
спортсмена не может быть никаких оправданий. Возмущены действиями Александра
Кокорина и в петербургском "Зените". Там ожидают правовой оценки
соответствующих органов – хотя "с человеческой точки зрения подобный
инцидент вызывает у руководства команды только стыд".
Напомним, футболисты в компании своих друзей утром 8
сентября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал журналистку у
гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в "Кофеманию",
где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак
получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
В отношении футболистов заведено уже два уголовных дела по
статье "Побои". Им грозит до двух лет лишения свободы. Как писали Dni.Ru,
друзья спортсменов пытались выкупить запись камер наблюдения, предложив охране
кафе 5 миллионов рублей. Однако их опередил водитель потерпевшего, передавший
видео правоохранительным органам.