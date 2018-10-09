На руках у правоохранительных органов достаточно улик, чтобы разобраться с обстоятельствами драки, учиненной Кокориным и Мамаевым. В таких случаях не имеет никакого значения тот факт, что нарушившие закон – известные футболисты.

На руках у правоохранительных органов достаточно улик, чтобыразобраться с обстоятельствами драки, учиненной Кокориным и Мамаевым. В такихслучаях не имеет никакого значения тот факт, что нарушившие закон – известныефутболисты.В Кремле ознакомились с видеозаписью, героями которой стали АлександрКокорин и Павел Мамаев. Опубликованные кадры, конечно, неприятны, отметил вбеседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций,абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты. Там было много свидетелей,была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующемобращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этогодела", – приводит слова Пескова .Ранее в ФК "Краснодар" сообщили, что решилиразорвать контракт с Павлом Мамаевым. В клубе подчеркнули, что поведениюспортсмена не может быть никаких оправданий. Возмущены действиями АлександраКокорина и в петербургском "Зените". Там ожидают правовой оценкисоответствующих органов – хотя "с человеческой точки зрения подобныйинцидент вызывает у руководства команды только стыд".Напомним, футболисты в компании своих друзей утром 8сентября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал журналистку угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в "Кофеманию",где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пакполучил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.В отношении футболистов заведено уже два уголовных дела постатье "Побои". Им грозит до двух лет лишения свободы. Как писали Dni.Ru,друзья спортсменов пытались выкупить запись камер наблюдения, предложив охранекафе 5 миллионов рублей. Однако их опередил водитель потерпевшего, передавшийвидео правоохранительным органам.