Женщина-пассажир получила травмы после того, как автомобиль Renault Duster, в салоне которого она находилась, перевернулся на крышу. Авария, произошедшая в Волгограде, попала в объектив камеры уличного наблюдения.

Renault Duster перевернулся на крышу после столкновения с "Ладой" в Волгограде. Аварию, произошедшую в понедельник, 8 октября, на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской улицы запечатлела камера наблюдения.Судя по кадрам видео, Duster на сравнительно высокой скорости выехал на перекресток и получил удар в бок от " Лады", после чего не устоял на колесах.По данным СМИ, в результате инцидента пострадала 35-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении Renault.