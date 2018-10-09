Самые масштабные за последние 30 лет учения завершились в Южном военном округе. В них приняли участие свыше 7 тысяч военнослужащих и около 2,5 тысячи боевых машин, среди которых несколько кораблей, 20 самолетов и 60 вертолетов.

Самые масштабные за последние 30 лет учения завершились в Южном военном округе. В них приняли участие свыше 7 тысяч военнослужащих и около 2,5 тысяч боевых машин, среди которых несколько кораблей, 20 самолетов и 60 вертолетов. Всего около 20 разных подразделений, чьи командиры собрались сегодня в штабе округа, чтобы подвести итоги, сообщает Министерство обороны РФ.Впервые на учениях бойцам вооруженных сил России приходилось противостоять таким же военнослужащим, но из других подразделений. Так, одну сторону конфликта изображали части 58 и 8 общевойсковых армий, корабли Каспийской флотилии и 4 армия ВВС и ПВО. Роль противников играли солдаты и офицеры 49 общевойсковой армии, которых тоже поддерживала авиация, спецназ и даже морская пехота Черноморского флота.Особое внимание во время тренировок уделяли способностям командиров действовать не по шаблону, а также использовать опыт современных вооруженных конфликтов, например, операции в Сирии. В частности, подразделения российской армии должны были отражать удары крылатых ракет, сбивать вражеские беспилотники, защищаться от нападений диверсионных групп противника.Между тем корабли Каспийской флотилии, во-первых, уничтожали особо важные объекты противника ракетами "Калибр". Во-вторых, провели ночную поисково-спасательную операцию. По легенде учений, условное судно получило повреждения и загорелось. Первым ему на помощь вылетел палубный вертолет Ка-27ПС. Он уточнил местоположение корабля и поднял на борт нескольких моряков, упавших в воду.После этого к судну подошли быстроходные лодки, которые эвакуировали пострадавших, и пожарные буксиры: они потушили пожар и оттащили поврежденный корабль на ремонт.