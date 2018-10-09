С начала года в республику приехало более 6 млн туристов. За полгода туристическая отрасль принесла в крымский бюджет 1,17 млрд рублей, сообщили власти полуострова

Республика Крым побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв с начала этого года 6,164 млн туристов, сообщил во вторник на заседании крымского правительства министр курортов и туризма региона Вадим Волченко."На сегодняшний день, 9 октября, мы [в течение года приняли] 6 164 000 туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. [Предыдущий] максимум был отмечен в 2012 году - 6,1 млн человек", - сообщил он. По его словам, 16% от общего турпотока прибыли за 9 месяцев этого года в Крым через границу с Украиной, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.Ранее сообщалось, что в 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году - 4,6 млн.Власти связывают рост турпотока на полуостров с запуском Крымского моста, вводом нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь, хорошей погодой и снижением цен в гостиницах.