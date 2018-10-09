Континентальная хоккейная лига может быть разделена на три новых дивизиона. Это может произойти в случае принятия в состав участников команд из Западной Европы. Об этом сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

Континентальная хоккейная лига может быть разделена на три новых дивизиона. Это может произойти в случае принятия в состав участников команд из Западной Европы. Об этом сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский."Если у нас появятся новые клубы из таких европейских столиц, как Милан, Париж или Лондон, то мы хотим разделить лигу на три новых дивизиона: Западный, Уральский и Тихоокеанский, — приводит слова Кобылянского Чемпионат.Coь со ссылкой на Hockeyfans.ch. – Участники Западного и Тихоокеанского дивизионов будут играть в "регулярке" исключительно в рамках своего дивизиона, а также против команд из Уральского дивизиона Единственным исключением будет плей-офф, там команды будут перетасованы"Напомним, что на данный момент в КХЛ существует четыре дивизиона.