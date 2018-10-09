Гулянка закадычных друзей-спортсменов может закончиться действительно печально. В футбольном клубе Краснодар заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с футболистом Павлом Мамаевым из-за инцидента.

Гулянка закадычных друзей-спортсменов может закончиться действительно печально. В футбольном клубе "Краснодар" заявили, что "сделают все", чтобы разорвать контракт с футболистом Павлом Мамаевым из-за инцидента."В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком", – написали представители команды. Эксперты добавили, что документы составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов.Однако приметить какие-то санкции к хулигану все-таки удастся. К ним относятся штраф и отстранение от тренировок, передает официальный сайт ФК "Краснодар".Представители клуба заверили, что они впервые столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом. "То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий", – сообщили они.Также стало известно, что руководство "Зенита" намерено расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным. Вероятнее всего, оба спортсмена в перспективе останутся без работы, передает Sport24.ru.Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать в кафе компанией из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения Денис Пак. В ответ чиновник услышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин и Мамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов Сергей Гайсин, которому в процессе тоже досталось.