Гулянка закадычных друзей-спортсменов может закончиться печально. В футбольном клубе Краснодар намерены сделать все, чтобы разорвать контракт с Павлом Мамаевым из-за инцидента.

Гулянка закадычных друзей-спортсменов может закончиться печально. В футбольном клубе "Краснодар" намерены "сделать все", чтобы разорвать контракт с Павлом Мамаевым из-за инцидента."В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком", – написали представители команды. Эксперты добавили, что документы составлены таким образом, чтобы максимально защищать профессиональных спортсменов. Однако применить санкции к хулигану все-таки удастся. К ним относятся штраф и отстранение от тренировок, сообщается на официальном сайте ФК "Краснодар".Представители клуба заверили, что они впервые столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом. "То, что мы увидели на видео, возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий", – добавили они.Руководство "Зенита" также намерено расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным. Вероятно, оба спортсмена в перспективе останутся без работы, передает Sport24.ru.Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать в кафе в компании из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения, чиновник Минпромторга Денис Пак.В ответ Пак услышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин и Мамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов еще один чиновник – Сергей Гайсин, которому в процессе тоже досталось.