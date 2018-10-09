Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявление министерства обороны Нидерландов о высылке киберпреступников из России, якобы атаковавших Организацию по запрещению химического оружия, отвлекающим маневром.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявление министерства обороны Нидерландов о высылке киберпреступников из России, якобы атаковавших Организацию по запрещению химического оружия, отвлекающим маневром, сообщает ТАСС.По итогам переговоров со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил: ему кажется странным совпадение, что обвинение россиян в кибератаках, которое было предъявлено еще в апреле, совпало с заседанием совета министров обороны НАТО. Также Лавров отметил, что скоро состоится заседание Евросовета, и апрельский сюжет кто-то посчитал нужным актуализировать для отвлечения внимания общественности."Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример "мегафонной дипломатии", — обратил внимание министр. — Мы приглашаем посла Нидерландов, чтобы привлечь внимание к этой точке зрения".