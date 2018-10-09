Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон представил публике
книгу о герцогине Сассекской. В ней он рассказал о том, как развивались ее
отношения с будущим мужем.
Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон представил публике
книгу о герцогине Сассекской. В ней он рассказал о том, как развивались ее
отношения с будущим мужем.
Автор назвал свое
произведение: "Меган: голливудская принцесса". В нем он подробно рассказал о
том, как же на самом деле познакомились будущие супруги и что почувствовали
после первой встречи.
Так, впервые Гарри и
Меган встретились летом 2016 года в Лондоне. Свидание вслепую им организовала близкая
подруга актрисы и принца, дизайнер Миша Нону. Мортон отметил, что они сразу
почувствовали взаимное притяжение, а Гарри был словно загипнотизирован красотой
и утонченностью Меган.
Кроме того, писатель и
журналист утверждает, что Маркл сразу же согласилась на второе свидание. Но после
этого начала переживать, что торопит события и Гарри может испугаться ее напора
и доступности, передает Daily Mail.
Эндрю Мортон утверждает,
что прежде всего Меган увидела в Гарри не обладателя титула, а интересного
мужчину. Внук британской королевы Елизаветы II оказался не из пугливых.
Уже в ноябре 2017 года он
сделал избраннице предложение руки и сердца. Меган и Гарри сыграли свадьбу в
мае этого года и получили титулы герцога и герцогини Сассекских.
Напомним, что
до встречи с Меган Маркл принц Гарри встречался с актрисой и
моделью Крессидой Бонас. Их отношения нельзя было назвать образцовыми:
любовники постоянно рвали все связи, но потом роман начинался с новой
силой. В итоге в 2014 году после очередного расставания они решили, что на
этом пора поставить точку.