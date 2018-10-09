Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон представил публике книгу о герцогине Сассекской. В ней он рассказал о том, как развивались ее отношения с будущим мужем.

Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон представил публикекнигу о герцогине Сассекской. В ней он рассказал о том, как развивались ееотношения с будущим мужем.Автор назвал своепроизведение: "Меган: голливудская принцесса". В нем он подробно рассказал отом, как же на самом деле познакомились будущие супруги и что почувствовалипосле первой встречи.Так, впервые Гарри иМеган встретились летом 2016 года в Лондоне. Свидание вслепую им организовала близкаяподруга актрисы и принца, дизайнер Миша Нону. Мортон отметил, что они сразупочувствовали взаимное притяжение, а Гарри был словно загипнотизирован красотойи утонченностью Меган.Кроме того, писатель ижурналист утверждает, что Маркл сразу же согласилась на второе свидание. Но послеэтого начала переживать, что торопит события и Гарри может испугаться ее напораи доступности, передает Daily Mail.Эндрю Мортон утверждает,что прежде всего Меган увидела в Гарри не обладателя титула, а интересногомужчину. Внук британской королевы Елизаветы II оказался не из пугливых.Уже в ноябре 2017 года онсделал избраннице предложение руки и сердца. Меган и Гарри сыграли свадьбу вмае этого года и получили титулы герцога и герцогини Сассекских.Напомним, чтодо встречи с Меган Маркл принц Гарри встречался с актрисой имоделью Крессидой Бонас. Их отношения нельзя было назвать образцовыми:любовники постоянно рвали все связи, но потом роман начинался с новойсилой. В итоге в 2014 году после очередного расставания они решили, что наэтом пора поставить точку.